関越道「湯沢〜月夜野」通行止め続く 多重事故で、広域迂回ルートは年末の交通量が増え始める時期に、関越道で事故が発生しました。群馬県と新潟県の県境付近で車両多数が絡む多重事故と火災が起き、2025年12月27日正午現在も当該区間で通行止めが継続中です。【画像】これは悲惨… 「多重事故」の現場、画像を見る！（7枚）現場では警察による見分が続いており、解除の時期は「未定」。NEXCO東日本新潟支社が発表した最新