私はユリ（33）。義母に、息子のゴウ（小2）を1時間預かってもらっていました。義実家へゴウを迎えに行くと、義姉サヤカがいました。義姉とはこの前言い争いになったからさっさと帰りたかったのに、引きとめられてしまいました。義姉曰く、私は自分の都合で怒っているだけで躾をしていないそうです。いつもは気分を害して帰りますが、今日は同じことをママ友にも言われたので、少し気になったのです。義姉はゴウのことを「素直でい