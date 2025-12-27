¤ªÂ·¤¤¸ª½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶¥ÇÏ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤Î?ÇÏ½÷?2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð½Ð°©¤Ã¤Æ10Ç¯¤­¤Ã¤«¤±¤Ï»ä¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ç¥ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¯¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²£»³¥ë¥ê¥«¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤È¤â¤Ë34ºÐ¤ÎÆ±³ØÇ¯¡£¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ª½Ð¤·¤Î¹õ¤¤Éþ¡¢¹õ±ï¤á¤¬