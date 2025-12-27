年末年始をふるさとで過ごす人たちなどの帰省ラッシュは12月27日、ピークとなり、JR静岡駅は多くの人で混雑しています。 【動画】帰省ラッシュがピーク 東海道新幹線「ひかり（下り）」乗車率150% 静岡駅は混雑も高速道路は順調 最大9連休となる2025年の年末年始。帰省ラッシュは27日にピークを迎え、JR静岡駅の新幹線ホームには、朝から大きな荷物を抱えた家族連れなどが多くみられました。 ＜横浜か