12月26日夕方、静岡県三島市の工場で複数の人が刃物で刺される殺人未遂事件があり、無職の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】15人がけが 殺人未遂事件が発生した三島市の工場鑑識や現場検証が進められる ＜渡邉佳昭カメラマン（ヘリコプター機上）＞ 「殺人未遂があった工場上空です。警察による鑑識作業が行われています」 事件から一夜明けた27日、現場となった三島市の工場には警察の車両10台ほどが入り、