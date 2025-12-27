全国高校ラグビー大会がきょう（12月27日）開幕しました。熊本県代表の九州学院はあす、初戦を迎えます。 105回目を迎えた全国高校ラグビー大会。きょう、開会式が行われました。 選手宣誓西浦章博･関西学院主将「この舞台に立てる感謝を忘れず、伝統のここ花園で、正々堂々戦うことを誓います」 今回は記念大会のため、出場校が例年より5校多い56チームで争います。 3大会連続6回目の出場となる九州学院