今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。タイ・バンコク近郊の「トラックが衝突し橋が崩落荷台上がったまま走行」についてです。◇タイ中部の道路。荷台が上がったままのトラック。目の前に橋が迫っています。すると、荷台が橋に引っかかりました。さらに、橋まで一部崩落。隣を走っていた車が巻き添えに…。地元メディアによると、この事故で巻き込まれた車の運転手が死亡、トラックの運転手は軽傷で、警察に