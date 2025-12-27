2025年12月下旬に与党から、2026年度の税制改正大綱が公表されました。住宅ローンに関する内容もあり、2026年の住宅戦略を考えるうえで要注目です。税制改正大綱を基に、住宅ローンや補助金をどう考えるべきかのヒントを解説します。※画像はイメージ令和8年度・税制改正大綱とは2025年12月19日に公表された、税制大綱の概要をわかりやすく解説します。○注目すべき8つの内容今回の税制改正大綱にもさまざまな内容がありますが、な