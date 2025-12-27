Amazonが年始セール「Amazon初売り」を2026年1月3日9時から開始する。「いい一年を、笑顔ではじめよう。」をテーマに、家電や日用品、ファッション、食品など幅広いカテゴリーの商品を特別価格で提供する。大型家電や家具は組み立て・設置などのサービスも価格に含まれる。セールは1月7日23時59分まで。今回の初売りでは、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に割引価格で販売するほか、数百種類の福袋も用意する。初売りの目