東映が運営するYouTube公式チャンネル「東映特撮YouTube Official」にて、スーパー戦隊シリーズ第42作目「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」(全51話)の無料初配信＆プレミア公開を実施する。○毎週2話ずつプレミア公開を実施12月28日毎週日曜日10:00からプレミア公開にて公開、第1話は10:00〜、第2話10:30〜。毎週日曜日に2話ずつ配信、各話1週間限定公開。第1話のみ最終話の配信終了日まで公開する。○TTFCでは