メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は27日、今シーズン一番の冷え込みとなりました。 上空の寒気と放射冷却の影響で、27日朝は、冷え込みが強まりました。 27日朝の最低気温は、名古屋と尾鷲でマイナス0.2度、岐阜でマイナス0.7度など、真冬並みで、名古屋や尾鷲は、今シーズン初めて、氷点下の冷え込みとなりました。 27日は午後も気温が上がりにくく、最高気温は、名古屋や岐阜で7度、津で9度の予想