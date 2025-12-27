メ～テレ（名古屋テレビ） 年末年始をふるさとや観光地で過ごす人で駅や空港が混雑しています。 ＪＲ東海によりますと、27日は新幹線の下りのピークで指定席はほぼ満席となっています。 名古屋駅は朝から多くの人で混雑しています。 12月26日から来年1月4日までの東海道新幹線の予約数は252万席で、年末年始としては1日あたり過去最多の予約数です。 中部空港は出国のピークで、およそ8180人が海外へ