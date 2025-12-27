12月26日夕方、高知市でアパートの一室を全焼する火事がありました。この火事で70代の女性が病院に搬送されましたが命に別条はありませんでした。火事があったのは高知市薊野南町の鉄骨4階建てアパートです。警察などによりますと12月26日午後6時前近隣住民から「マンションから黒い煙が出ている」と通報がありました。火はアパートの一室を全焼し、およそ2時間後に消し止められました。この火事で部屋に1人で住