◇U18花園女子15人制東軍17―12西軍（2025年12月27日東大阪市・花園ラグビー場）U18花園女子15人制の試合が行われ、東軍が17―12で西軍に競り勝った。東軍は前半2分にLO浅利那未（3年＝関東学院六浦）が先制トライ。同8分にはHO原明咲（3年＝四日市メリノール学院）がモールからトライを挙げ、12―0で折り返す。後半は西軍が主導権を握り、6分にPR宮本心夏（2年＝富島）、11分にNo・8トゥカナ・ルシアナ（2年＝筑紫台