これまでは、義父が間に入っていたからこそ、敷地内同居は、うまくいっていたのかもしれません。しかし、バランスが崩れてしまった今、息子の知らないところで、義母の嫁いびりが始まっていたのです…。＞＞【まんが】嫁いびりが止まらない