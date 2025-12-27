ついに強さが確率を凌駕してしまった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合にEX風林火山・永井孝典（連盟）が出場。終盤に怒涛の3連続アガリで、リーグトップを独走する個人10勝目をあげた。逃げ切りを決めたオーラス南4局も、圧倒的な劣勢をいとも簡単に弾き飛ばす規格外のツモアガリ。放送席からも、悲鳴にも似た声が飛び交い続けた。【映像】確率崩壊！永井孝典、1対8の劣勢を跳ね返す勝利のツモ永井はラス目だっ