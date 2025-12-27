九州産交バス（熊本市）は２６日、トランクルームに１０歳代の男性客を閉じ込めたまま、高速バスが約１０分間走行していたと発表した。４０歳代の男性運転手が、トランクの扉を閉める際に内部の確認を怠った。男性客にけがはなかった。発表によると、２５日午後１０時３８分頃、福岡空港（福岡市）から熊本桜町バスターミナル（熊本市）に向かう高速バスが、熊本市北区のバス停に停車。降車した男性客が、預けた荷物を取り出そ