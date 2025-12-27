ニューオーリンズ・ペリカンズ vs フェニックス・サンズ日付：2025年12月27日（土）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 108 - 115 フェニックス・サンズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対フェニックス・サンズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。 第1クォ&