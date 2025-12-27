イギリスメディア『BBC』は26日、スコティッシュ・プレミアシップ第19節に向けた特集を掲載。セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央を注目選手として紹介した。スコティッシュ・プレミアシップ第19節では、敵地で12位リヴィングストンと対戦予定の2位セルティック。10月28日にブレンダン・ロジャーズ前監督が退任した同クラブは、マーティン・オニール暫定監督の下で公式戦8試合7勝を記録。ウィルフリード・ナンシー監督が