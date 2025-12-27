実績十分の30歳MFが新天地を求めた。柏レイソルは12月27日、汰木康也がヴィッセル神戸から完全移籍で加入することを発表した。横浜F・マリノスのアカデミーで育った汰木は、2014年にモンテディオ山形でプロキャリアをスタート。19年に浦和レッズに赴き、22年から神戸でプレー。浦和では天皇杯優勝、神戸ではリーグ連覇と天皇杯制覇を経験した。柏の公式サイトを通じて、ニューカマーは「J１リーグ優勝、そして僕個人として