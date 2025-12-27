きょうの天気予報です。北日本を中心に冬型の気圧配置が続くため、北陸から北の日本海側では断続的に雪が降るでしょう。北陸では夕方以降、雷を伴って降り方の強まるところがありそうです。太平洋側は晴れるところが多いでしょう。気温です。寒気の影響が残るため、日中も気温が上がらず、全国的に厳しい寒さが続くでしょう。西日本や東日本では強い風は収まりますが、10℃に届かないところが多く、真冬の寒さとなりそうです。北日