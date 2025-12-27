群馬県の関越自動車道で26日夜、トラックなど50台以上が絡む事故があり女性1人が死亡、26人がけがをした。この事故の影響で、27日午前11時50分現在も関越道の一部区間で通行止めが続いている。午前10時ごろ、上空から現場を見ると、黒く焼け焦げた車が複数台、原形をとどめない形で残っているのが確認できる。26日午後7時半ごろ、群馬県の関越道下りの水上インターチェンジ付近でスリップしたトラックに後続車が追突するなど、あわ