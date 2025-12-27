色あせたよもぎ色の表紙に「秘」「昭和17年6月」。タイトルは「南洋資源に依存する米国産業の弱点に就いて」。一冊の報告書が、戦時下の日本とアメリカの関係、そしてある男性の謎めいた経歴を静かに物語っています。この資料は、神奈川県在住の河井道男さんから「祖父の遺品」として日本テレビの戦後80年プロジェクトに寄せられました。報告書の日付である昭和17年（1942年）6月は、太平洋戦争開戦から半年。日本軍が東南アジアの