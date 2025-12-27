NHKは27日、「第76回NHK紅白歌合戦」の特別企画として、福山雅治（56）とB’zのボーカル稲葉浩志（61）が「夢のコラボレーション」として、テレビ初披露することを発表した。2人が初めてコラボしたことで話題を呼んでいる、福山雅治の「木星feat.稲葉浩志」が、紅白の特別企画に組み込まれた。同曲の作詞は稲葉、作曲は福山が手がけ、24日に公開された福山主演の「映画ラストマン−FIRST LOVE−」の主題歌になっている。まさに奇跡