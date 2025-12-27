Photo: ギズモード・ジャパン 私たち、トラックボール、大好きです！ノートPCならトラックパッドが付いてるのは当たり前。でも、細かい操作や長時間の作業になると、マウスをはじめとしたポインティングデバイスが欲しくなります。そんな中、今年はひときわ「トラックボール」が盛り上がった年でもありました。各社から新製品が登場し、ギズモードでもトラックボールがブーム。自分用の愛機