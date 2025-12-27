27日は阪神競馬場で騎乗中央競馬は27日、中山と阪神で行われている。中山では2歳G1・ホープフルS（芝2000メートル）があるが、出馬表には3人の名手の名前がなかった。当日になって気づいたファンから驚きの声が上がっている。名前がなかったのは武豊だ。JRA平地G1完全制覇に王手をかけており、唯一残っているのがホープフルS。だが、出馬表にその名はなく、27日は阪神での騎乗で、前人未到の快挙は来年以降に持ち越しになった