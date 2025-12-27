湘南FW鈴木章斗が広島へ完全移籍湘南ベルマーレは12月27日、FW鈴木章斗がサンフレッチェ広島へ完全移籍することを発表した。クラブの主軸として活躍したストライカーの旅立ちに、ファンからは「感謝の言葉しかありません」「覚悟はできていた」と大きな反響が寄せられている。鈴木はガンバ大阪ジュニアユース、阪南大高を経て湘南に加入。プロ4年間でJ1リーグ通算100試合に出場し、22得点を記録した。今季は10番を背負いキャプ