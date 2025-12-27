１２月２７日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１４頭立て）は、２番人気のショウナンハヤナミ（牡、栗東・渡辺薫彦厩舎、父レイデオロ）が２馬身差で快勝した。勝ち時計は２分２秒６（良）。スタートを決めて好位へ。道中はリズム良く追走し、３角から徐々に位置を上げた。直線に入ると力強くスパートして、残り約１ハロンで抜け出した。３週連続で新馬戦勝利の渡辺調教師は「若さを見せながらでしたが、しっかり