J2鳥栖のFW山田寛人（25）が来季J2の湘南に完全移籍することが27日、両クラブから発表された。愛知県出身の山田はC大阪下部組織からトップチームに昇格し、その後は琉球、仙台などでもプレー。今季は鳥栖でJ2リーグ戦23試合に出場し6得点を挙げた。山田は両クラブを通じてコメントした。鳥栖には「昇格のために全力で挑んだこの1年。開幕3連敗から始まり、本当にいろいろなことがありました。どんな時も、温かい声援を送り続