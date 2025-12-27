２０１８年を最後に、長野県の諏訪湖に御神渡（おみわた）りが出現しない状況が続いている。地球温暖化の影響とみられ、今冬も出現しなければ過去最長の８季連続に並び、１６世紀の戦国時代以来の異常事態となる。御神渡りの観察を続けている地元神社の宮司が今秋、国際会議で実態を報告するなど、温暖化の象徴として世界からも注目されている。最古の出現は室町時代の１３９７年御神渡りは、厳冬期に全面結氷した湖面に亀裂が