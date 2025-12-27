◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）今年の推奨馬で馬券圏内に入った馬は以下の通り。▽フェブラリーＳ３着ミッキーファイト（１番人気）▽ＮＨＫマイル１着パンジャタワー（９番人気）▽宝塚記念１着メイショウタバル（７番人気）▽スプリンターズＳ１着ウインカーネリアン（１１番人気）※１６着カピリナも推奨▽チャンピオンズＣ２着ウィルソンテソーロ（２番人気