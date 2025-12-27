ニュース写真でこの1年を振り返る「2025年報道写真展」が27日、東京都中央区の銀座三越新館で開幕し、ゲストとしてお笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで（33）がテープカットを行った。SNSなどで「激似」「兄妹に見える」と話題になっている元幕内・徳勝龍の千田川親方（39）の断髪式でのツーショット写真パネルにサインしたかなでは「うわぁ！似てるー」と改めて実感。「私、4人きょうだいなんですが、（きょうだいの）