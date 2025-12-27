27日の阪神5R・新馬戦（芝2000メートル）は2番人気のショウナンハヤナミ（牡＝渡辺、父レイデオロ）が制した。勝ち時計は2分2秒6。吉村は「強かったです」と勝ちっぷりを称えた。渡辺師は「若さを見せていましたけど、最後までしっかり伸びてくれました。調教で動いていたのでやれると思いましたけど、まだ線が細いですしね。これからかなというところでこの勝ち方ができたので、期待が持てますね」と話した。