女流囲碁棋士の三島響二段が２５日、インスタグラムを更新。サンタクロースの衣装を着て、対局する様子を投稿した。真剣な眼差しで囲碁を打つ姿がＳＮＳで反響を呼び、“美人棋士”としても注目度が上昇。ＳＮＳのフォロワー数も３万人に。「『将棋ＢＡＲルゥク』でのクリスマスイベントの写真です」とも紹介した。フォロワーからは「コスプレ可愛い」、「久しぶりに美人棋士さん見つけました」、「素敵な笑顔」、「対局に集