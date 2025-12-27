26日、ナイジェリア北西部の村で米軍による空爆後の現場確保を行う爆弾処理班/Tunde Omolehin/AP via CNN Newsourceナイジェリア・アブジャ（CNN）米国が発射したミサイルの一部が、ナイジェリア北西部の村ジャボに着弾した。着弾地点の付近には、村で唯一の医療施設があった。攻撃から一夜明け、村人たちは衝撃と混乱に陥っている。ジャボはソコト州タンブワル地区にある静かな農村だ。住民の大半をイスラム教徒が占める。この村