今シーズン限りで引退したドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が山本由伸投手（２７）の凄さを力説している。２年間に渡ってその鉄腕ぶりを目のあたりにしたカーショーは「日本のスタイルを少し調べてみる必要があるかもね」としたうえで「彼はウエートルームにいても実際に何か持ち上げたりはしていない。筋力は十分にあるし、可動域、あらゆるクレージーな体の動き、柔軟性などに一生懸命に取り組んでいるんだ。そ