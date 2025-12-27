一般的には夏の印象が強いレモンですが、実は国産レモンが旬を迎えるのは12月〜3月ごろ。さらにレモンに含まれるクエン酸は代謝を上げ、体温を上げてくれる効果もあり冬に最適。レモンといえば、揚げ物にかけるなど料理の“名脇役”というイメージを持っている人も多いはず。「確かにそうとも言えますが、実はレモンは、メインの食材としてさまざまな料理に展開することができるんです。キリッとした酸味が食欲をそそり、しかも甘