スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした、映画『楓』（配給：東映／アスミック・エース）が公開中です。事故で双子の弟を失った涼は、ショックで心を乱した弟の恋人・亜子に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。涼は、亜子を想うあまり、恵のフリをし続けるが、しかし亜子もまた＜秘密＞を抱えていた…。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差するとき、驚き涙するこの冬一番の感動作。本作で監督を務める