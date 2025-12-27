川口オートのスーパースターフェスタが初日を迎えた。10R・SSガールズ王座決定戦に出場する8選手が走路内で選手紹介式に臨んだ。オープンカーに乗って、さっそうと現れた8選手はファンからの大声援に手を振って応えた。地元川口の小椋華恋（27）は「川口負けんなよー！」という熱心な地元ファンの声に苦笑いだった。（1）本田仁恵今年こそ女王になりたいです。（2）稲原瑞穂トップスタートを切って6周回、逃げ切ります。（