テレビや舞台などで幅広く活躍しながら、63歳の現在も歌を歌い続けるダイアモンドYユカイさん。自らを「健康オタク」と語り、若々しい体を維持しています。しかし、以前は今と真逆の生活を送っていたとか。ユカイさんが体を気遣うようになったきっかけは――（構成：内山靖子撮影：洞澤佐智子）【写真】ユカイさんお手製のきゅうりのぬか漬け* * * * * * *不妊治療の末に子どもを授かって23歳のときにロックバンド「RED WARRIORS