静岡県掛川市で12月27日の朝、クマらしき動物の目撃情報がありました。 目撃したのは菊川市に住む40代の女性で、12月27日午前7時40分頃、掛川市満水で、体長約1メートルのクマのような動物1頭を目撃したということです。 警察によりますと、24日朝にも、掛川市満水の県道でクマの目撃情報があったということです。現場は、近くに住宅や人が多く集まる「22世紀の丘公園」などがあり、22世紀の丘公園では、クマの出没を受け