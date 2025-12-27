群馬県の関越自動車道で26日夜、トラックなど50台以上が絡む事故があり、女性1人が死亡、26人がけがをしました。この影響で関越道の一部区間で通行止めが続いていて、迂回ルートとなる国道17号の交通量が増加しています。長岡国道事務所は冬用タイヤの装着などを呼び掛けています。 26日午後7時半ごろ、関越道下りの水上インターチェンジ付近で、目撃者から「トラック同士の衝突」と110番通報がありました。警察によ