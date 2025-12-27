27日の新潟県内は寒気の影響を受けていて、高波やなだれなどに注意が必要です。最低気温が妙高市関山で―4.2℃、新潟市中央区で―0.8℃など、多くの観測地点で最も寒い時期を下回った27日の県内。山沿いでは積雪が増え、午前10時現在、津南町で58センチなどとなっています。【除雪作業をする人】「去年がすごかったので毎日除雪だったから。（今季は）今のところ全然だが、どうなるでしょう」27日夕方までの12時間に降る