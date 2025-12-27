熊本市中央区の福田病院で年末恒例の餅つき大会が開かれました。 今回で34回目となる年末恒例の餅つきは、福田病院が熊本県山都町に持つ「母と子の農園」で栽培・収穫された、もち米40キロを使って行われました。 九州学院高校の柔道部員8人も手伝い、近くに住む子どもたちも餅つきを体験しました。 きょうの熊本市中央区の最低気温は氷点下2．5℃でしたが、つきたての餅がぜんざいに入れて振る舞われると、食べた人たちは舌鼓