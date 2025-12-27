12月26日夜、新潟県上越市内の国道で軽自動車が全焼する火事があり、車内から身元不明の遺体が発見されました。12月26日午後11時半前、上越市虫生岩戸の国道8号で、「車両が火だるまになっている」と近くを通りかかった人から警察に通報がありました。駆け付けた消防により、火は約20分後に消し止められましたが、軽自動車1台が全焼し、車内から成人とみられる身元不明の1人の遺体が発見されました。警察によりますと、車は走行車