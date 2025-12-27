巨人は１０月のドラフトで育成選手を５人指名した。今オフはともに前ソフトバンクの板東湧梧投手、川原田純平内野手を育成契約で獲得。支配下から育成再契約を結んだ選手を含め、育成選手は４３人となった。今季は戸田、笹原、鈴木大、山田、三塚、フルプ、菊地の７選手が育成から支配下登録された。若手の底上げを目指す来季、激しい競争が予想される。◇現状の巨人育成選手【投手】石田充冴（育成再契約）、京本真（育成再