テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが国家資格取得を報告した。「１１月に受験した２級ファイナンシャル・プランニング技能士、合格していました！年内に合格を目指していたので嬉（うれ）しいです」と報告した。竹崎アナは現在、経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・後１０時、金曜・後１１時）の火〜木曜を担当し、ＢＳテレ東「マネーのまなび」（月曜・後１０時）の進行も務めている。合