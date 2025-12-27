シンプルだから作りやすいベイクドチーズケーキの黄金比率クリームチーズ200g砂糖60g卵2個薄力粉20g生クリーム1/2カップレモン汁大さじ1/2みっちりと密度の高い、クラシカルなチーズケーキ。濃厚さを堪能しながらも、後味は軽やかですっと消えていく、理想的な口当たりです。ベイクドチーズケーキ材料(直径15cmの丸型1台分)クリームチーズ200gグラニュー糖（または上白糖）60g卵（Mサイズ）2個薄力粉（あればコーンスターチ※）20g