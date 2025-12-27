不確実性が増す世界にいかに対処すべきか 本書の冒頭で、人類が取り組まなければならない最大の難問、それは「なぜ物事は起こるのか？」という疑問だとされます。一見、子供が発するような問いですが、21世紀の社会において一層深刻さを増している問題といえます。 なぜかといえば、数万年前までは、地球上の人間は小さく孤立して、お互い交じり合わない生活集団として暮らしていました。それが今では80億人の人