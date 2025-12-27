愛知県田原市で27日、停車中のトラックに原付バイクが衝突し、原付バイクを運転していた男性が死亡しました。警察によりますと、27日午前5時40分ごろ、田原市赤石5丁目で路肩に停車していたトラックに原付バイクが衝突しました。この事故で原付バイクを運転していた田原市の会社員・太田尚道さん(60)が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。トラックを運転していた女性(55)にケガは